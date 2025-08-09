phillyist.com

Jakarta, 7 August 2025 — Di tengah arus perubahan yang cepat dan tidak menentu di dunia internasional, sektor telekomunikasi menjadi salah satu bidang strategis yang perlu mendapat perhatian lebih. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, menghadapi tantangan dan peluang besar dalam mengembangkan infrastruktur digitalnya. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika dinamika […]